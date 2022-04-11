الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لقاءات مكثفة لـ«وزير البترول» مع مسئولين أوروبيين لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة

طارق الملا
طارق الملا

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.

عقد “الملا”، الثلاثاء، اجتماعًا مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والوفد المرافق، استعرض خلاله مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، كما استقبل أمس الأحد، فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى للصفقة الأوروبية الخضراء والمفوض الأوروبي للعمل المناخي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون.

وكشف "الملا" أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة وخاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة وخاصة بالموانئ المصرية، لافتًا إلى أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ على البيئة.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة تتضمن مصنعين لإسالة الغاز وقاعدة تصنيعية كبيرة ومهارات متميزة للكوادر البشرية، وأن التكنولوجيات الحديثة من شأنها أن تحسن كفاءة أداء العمليات بقطاع البترول.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر وضعت قاعدة رئيسية لإعادة تصحيح هيكل الطاقة، وساهمت بقوة في إعادة النظر في مزيج الطاقة، والاعتماد أكثر على الطاقات الجديدة والمتجددة، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الطاقي، والعمل على تأمين إمدادات مستمرة للطاقة لجميع الأطراف.

من جانبه، أوضح فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى للصفقة الأوروبية الخضراء والمفوض الأوروبي للعمل المناخي، أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات بين الجانبين ممتدة في ظل دور مصر الهام والريادي وموقعها الجغرافى المتميز في المنطقة.

 ولفت إلى توجه الاتحاد الأوروبى حاليًا لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، والإسراع بمجهودات التحول الطاقي ورفع كفاءة الطاقة في ظل طلب كبير للدول الأوروبية، خاصة على الهيدروجين.

ونوه بأن مصر سوق كبيرة ومتنامية، وأن فرص توسعة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كبيرة في مختلف الأصعدة خاصة في مجالات الغاز والكهرباء والهيدروجين، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يستهدف توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين والأمونيا، خلال القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مصر خلال العام الحالي.

وزير البترول سئولين بالاتحاد الأوروبى طارق الملا وزير البترول مفوضية الاتحاد الأوروبى سفير الاتحاد الأوروبي البترول والثروة المعدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

الأمن يضبط عصابة سرقت مصوغات ذهبية وأموال من شقة بالتجمع الأول

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

تجديد حبس متهمين بسرقة بضائع الشركات بأسلوب تزوير الشيكات البنكية

مصرع وإصابة 6 في حادث سير بطريق المنصورة أجا

نشرة أخبار العرب.. اجتماع الحكومة اللبنانية في «علم الغيب» والأردن يحذر من زيادة الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب