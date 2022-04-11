لقاءات مكثفة لـ«وزير البترول» مع مسئولين أوروبيين لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.

عقد “الملا”، الثلاثاء، اجتماعًا مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والوفد المرافق، استعرض خلاله مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، كما استقبل أمس الأحد، فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى للصفقة الأوروبية الخضراء والمفوض الأوروبي للعمل المناخي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون.

وكشف "الملا" أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة وخاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة وخاصة بالموانئ المصرية، لافتًا إلى أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ على البيئة.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة تتضمن مصنعين لإسالة الغاز وقاعدة تصنيعية كبيرة ومهارات متميزة للكوادر البشرية، وأن التكنولوجيات الحديثة من شأنها أن تحسن كفاءة أداء العمليات بقطاع البترول.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر وضعت قاعدة رئيسية لإعادة تصحيح هيكل الطاقة، وساهمت بقوة في إعادة النظر في مزيج الطاقة، والاعتماد أكثر على الطاقات الجديدة والمتجددة، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الطاقي، والعمل على تأمين إمدادات مستمرة للطاقة لجميع الأطراف.

من جانبه، أوضح فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى للصفقة الأوروبية الخضراء والمفوض الأوروبي للعمل المناخي، أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات بين الجانبين ممتدة في ظل دور مصر الهام والريادي وموقعها الجغرافى المتميز في المنطقة.

ولفت إلى توجه الاتحاد الأوروبى حاليًا لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، والإسراع بمجهودات التحول الطاقي ورفع كفاءة الطاقة في ظل طلب كبير للدول الأوروبية، خاصة على الهيدروجين.

ونوه بأن مصر سوق كبيرة ومتنامية، وأن فرص توسعة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كبيرة في مختلف الأصعدة خاصة في مجالات الغاز والكهرباء والهيدروجين، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يستهدف توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين والأمونيا، خلال القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مصر خلال العام الحالي.