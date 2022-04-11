الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 153 سلاحا ناريا و189 قضية مخدرات وتنفذ 59651 حكما قضائيا

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 153 قطعة سلاح ناري، بحوزة 124 متهم، وتنفيذ 59651 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 189 قضية مخدرات.

 كما تمكنت القوات من ضبط 31 متهما، وضبط 23 متهما بالبلطجة وضبط 277 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23580 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة مخدرات

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