تنظيم الاتصالات: 12.9 مليون ساعة مشاهدة يوميًا لـ«واتش إت ونتفليكس» فى رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، وبمقارنتها بنفس الفترة من رمضان 2021، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.



وتباين استخدام تطبيقات الإنترنت خلال يوم في رمضان 2022 مقارنًة برمضان 2021 كما يلي:

1. مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة، يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات «مثل تيك توك، لايكي..»، بلغ عدد المستخدمين 17 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 3.5 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ158% مقارنًة برمضان 2021.



2. البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت «مثل جوجل إيميل، ياهو إيميل..»، وبلغ عدد المستخدمين 15 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 11.6 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ132% مقارنًة برمضان 2021.



3. بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول إليها عبر تطبيقات الخرائط مثل «Google Maps، Here we go، Waze»، وبلغ عدد المستخدمين 15 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 131 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ111% مقارنًة برمضان 2021.



4. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التليفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت «مثل نتفليكس، وشاهد، وواتش إت»، وبلغ عدد المشاهدين 33 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 12.9 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ76% مقارنًة برمضان 2021.



5. التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة «مثل أمازون، جوميا..»، بلغ عدد المتسوقين 10 ملايين متسوق، وعدد زيارات التسوق 181 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ47% مقارنًة برمضان 2021.



6. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة، مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح «مثل إنترنت إكسبلورير، جوجل كروم»، وبلغ عدد المستخدمين 41 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 3.2 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ23% مقارنًة برمضان 2021.



7. منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوي «نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات» ومشاركتها مع الآخرين «مثل الفيسبوك وتويتر»، وبلغ عدد المستخدمين 35 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 1.8 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ20% مقارنًة برمضان 2021.



8. محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل «Ask, Bing Google»، وبلغ عدد المستخدمين 35 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 2.3 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ19% مقارنًة برمضان 2021.



9. ألعاب إلكترونية: وهي ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت «مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس»، وبلغ عدد اللاعبين 19 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 297 ألف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ19% مقارنة برمضان 2021.



10. الدردشة الإلكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل «نصية، صوتية، فيديو» من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل «واتس آب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر»، وبلغ عدد المستخدمين 25 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 520.6 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ10% مقارنًة برمضان 2021.



11. بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر «فيديو لايف» التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي («فيسبوك، يوتيوب»، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 37 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 1800 ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ9% مقارنًة برمضان 2021.



12. اجتماعات عن بُعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات «الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل» عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل «Zoom، Microsoft teams، Hangout»، وبلغ عدد المستخدمين 1.9 مليون مستخدم، وعدد الساعات 135.3 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ2% مقارنًة برمضان 2021.



مؤشرات استخدام الخدمات التفاعلية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى رمضان:



تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA: (1.9 مليون عملية تحميل)،

وصل عدد مرات تحميل التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA على متجري App Store وGoogle Play إلى 1.9 مليون عملية تحميل منذ إطلاقه في نهاية العام الماضي.

ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق MyNTRA التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق بجانب عددها، دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق إظهار ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، والتعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصرية، هذا بالإضافة للعديد من الخدمات التفاعلية الأخرى.



الكود المجاني الموحد #155*: «26.4 مليون استخدام»

وصل عدد مرات استخدام الكود المجاني الموحد #155* إلى 26.4 مليون عملية استعلام/ إلغاء للخدمات الترفيهية، حيث تم إلغاء خدمات ترفيهية باستخدام الكود الموحد تقدر قيمتها بـ160 مليون جنيه مصري.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الكود المجاني الموحد #155* للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغائها، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن إشراك العميل بالخدمات الترفيهية دون علم.



التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت: «766 ألف عملية تنقل»

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام دون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة، مما اسفر عن تنفيذ 766 ألف عملية تنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.



التنقل بين مشغلى خدمات المحمول بنفس الرقم: «1.3 مليون رقم تم نقله بين المشغلين»

بلغ عدد الأرقام التي تم نقلها بين مشغلي خدمات المحمول بالسوق المصرية 1.3 مليون رقم. حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير خدمة نقل الأرقام، وهي خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة وفقًا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.



المبالغ التى تم ردها للمستخدمين: «10 ملايين جنيه مصرى»

تم رد 10 ملايين جنيه مصري لمستخدمي خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم، وذلك عن الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة «مركز الاتصال ١٥٥- أرقام الواتساب- تطبيق My NTRA- منصة تلقي الشكاوى على الانترنت- الإيميل»، وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هي الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الإلكترونية.