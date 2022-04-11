الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية» يحصد المراكز الأولى في مسابقات التربية الفنية والموسيقية والرياضية

وكيل تعليم الإسكندرية
وكيل تعليم الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم، أن تعليم الإسكندرية حصد العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021 / 2022 في مسابقات التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية.

وأوضح مدير المديرية أن الإسكندرية حصدت المراكز الأول والثاني والثالث جمهوري في مسابقات التربية الموسيقية، بفوز إدارة شرق بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وفوز إدارة المنتزه بالمركز الثاني للمرحلة الابتدائية، وإدارة غرب بالمركز الثاني لرياض الأطفال، فيما فازت إدارة الجمرك بالمركز الثالث للمرحلة الابتدائية.

وفي مسابقة التعبير الفني «مصر في عيون أبنائها» فازت سلمى صلاح الدين محمود بمدرسة الفاروق الإعدادية بنات بإدارة المنتزه بالمركز الثاني جمهوري للمرحلة الإعدادية، وفاز بيشوي أشرف صادق بمدرسة جمال الدين الأفغاني لضعاف السمع بإدارة الجمرك بالمركز الرابع جمهوري لمرحلة التربية الخاصة، وفازت فريدة إسلام محمود بمركز تنمية القدرات بإدارة شرق بالمركز الخامس جمهوري للمرحلة الابتدائية، وفي مسابقة الطباعة اليدوية فازت جنى علي محمد حسن بمدرسة نبوية موسى النموذجية بإدارة وسط بالمركز الرابع جمهوري للمرحلة الإعدادية، وفازت ماريا مهاب وهيب بمدرسة راغب الرسمية لغات بإدارة غرب بالمركز الرابع جمهوري للمرحلة الابتدائية، فيما فاز براء محمد أحمد أمين بمدرسة الأنفوشي الثانوية بنون بإدارة الجمرك بالمركز السادس جمهوري للمرحلة الثانوية.

تعليم الإسكندرية مسابقات التربية الفنية والتربية الموسيقية المراكز الأولى المراكز الأول والثاني والثالث الأنشطة التربوية

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