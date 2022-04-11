تجديد حبس متهمين بسرقة بضائع الشركات بأسلوب تزوير الشيكات البنكية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على بضائع الشركات، من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول، وتسليم تلك الشيكات لاثنين من أفراد التشكيل ليقوما باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبا تلك الشركة، طالبين منهم كميات من البضائع، ويقومان باستلام تلك البضائع من المجني عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها، ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها فى السوق السوداء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتلقيه بلاغًا من صاحبة شركة للتوريدات العمومية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من خلال قيام بعض الأشخاص بإيهامها بكونهم مسئولين بإحدى شركات البترول، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع من الشركة الخاصة بها بموجب شيك بنكي مزور.

وتوصلت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية- تخصص نشاطهم الإجرامي في الاستيلاء على بضائع الشركات، من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول، وتسليم تلك الشيكات لاثنين من أفراد التشكيل ليقوما باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبا تلك الشركة طالبين منهم كميات من البضائع ويقومان باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها، ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها في السوق السوداء مُنتحلين أسماء وهمية، وتمكنوا بموجب ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على بضائع من الشركة المشار إليها الخاصة بالمبلغة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.