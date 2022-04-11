الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع لحوم وشنط غذائية على 21 ألف أسرة بأسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة توزيع الدفعة الرابعة من لحوم "صكوك الطعام" المقدمة من وزارة الأوقاف ليصل إجمالي الكميات إلى 8 أطنان سيتم توزيعها على 8 آلاف أسرة أولى بالرعاية، تزامنًا مع توزيع 13 ألف شنطة من السلع الغذائية والأساسية. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا، ومنها توزيع صكوك الطعام برعاية وزارة الأوقاف، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم و تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ، وبمتابعة من المحافظة. 

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وأوضح محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مباشرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية لضمان وصول هذه المساعدات الغذائية لمستحقيها بعد إعداد كشوف بهذه الأسر طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة. 

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وأيضًا وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

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وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك جهود متزامنة بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" والتي تقوم بإعداد 500 وجبة إفطار، و1500 وجبة سحور يوميًا من خلال 4 مطابخ في مختلف مدن وقرى المحافظة، مع توفير الضمانات الكاملة لتصل إلى المستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا طازجة وبجودة عالية، لأنها تجهز يوميًا. 

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تنمية وزارة الأوقاف محافظ أسوان مصر الخير المشاركة المجتمعية اكثر احتياجا شهر رمضان المعظم

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