14 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14402) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها:

ضبط 2215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و158 مخالفة السير بدون تراخيص، وضبط 5 مخالفات دراجات نارية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 2 مخالفة شروط التراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.