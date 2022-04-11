الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 3 تجار مخدرات بـ10 كيلو حشيش وأسلحة آلية بأسيوط

حبس
حبس

أخفى 3 تجار مخدرات كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل سيارة «ميكروباص»، وحاولوا ترويجها على عملائهم لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، واستخدموا أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات «ميكروباص»، ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، 2 بندقية آلية، 7 خزائن، عدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة». 

كما اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

3 تجار مخدرات مخدر الحشيش ميكروباص مكاسب مادية

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وائل لطفي

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