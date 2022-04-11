بعد حديث مسلسل دايما عامر.. كل ما تريد معرفته عن المدارس «الناشونال والإنترناشونال»

تصدر مسلسل “دايما عامر” للفنان مصطفى شعبان التريند، عقب إشادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى به.

ويجسد الفنان مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر شخصية "مستر عامر" الإخصائي الاجتماعي للمدرسة وفى حلقة أمس تناول المسلسل قصة بين المدارس الناشونال والمدارس الإنترناشونال، وتساءل العديد من أولياء الأمور عن الفارق بينهما.

وفى هذا السياق تقدم “الدستور” كافة المعلومات لأولياء الأمور عن الفارق بين المدارس الناشونال والإنترناشونال.

بعد ذكرها في مسلسل دايما عامر الفارق بين المدارس الناشونال والانترناشونال

_المدارس الناشونال مدارس حكومية تخضع لرقابة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

_ المدارس الناشونال هى المدارس الخاصة أو اللغات أو الرسمية .

_المدارس الإنترناشونال فهي المدارس التي تُقدم نظام تعليمي خاص بدولة معينة، وتتبع منهجًا خاصًا بها ومُختلف تمامًا عن غيرها من المدارس.

_التعليم الإنترناشونال، يتميز بتدريس المناهج بلغة البلد التابع لها المدرسة، بمعنى أن المدارس البريطانية يتم تدريس منهجها باللغة البريطانية، والمدارس الفرنسية يتم تدريس منهجها باللغة الفرنسية.

_تهتم المدارس الإنترناشونال بتوفير كافة السُبل التعليمية التفاعلية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على التفكير والإبداع.

_مدارس الناشونال أو اللغات تتميز بأنها تابعة للنظام المصري للتعليم، يحصل منها الطلاب على شهادة الثانوية العامة المصرية.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة الفنان مصطفى شعبان، والنجمة لبلبة، والفنانة الشابة ميرنا نور الدين، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان نضال الشافعى، الفنان صلاح عبد الله، الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفى، الفنانة سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.