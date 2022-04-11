الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد حديث مسلسل دايما عامر.. كل ما تريد معرفته عن المدارس «الناشونال والإنترناشونال»

دايما عامر
دايما عامر

تصدر مسلسل “دايما عامر” للفنان مصطفى شعبان التريند، عقب إشادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى به.

ويجسد الفنان مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر شخصية "مستر عامر" الإخصائي الاجتماعي للمدرسة وفى حلقة أمس تناول المسلسل قصة بين المدارس الناشونال والمدارس الإنترناشونال، وتساءل العديد من أولياء الأمور عن الفارق بينهما.

وفى هذا السياق تقدم “الدستور” كافة المعلومات لأولياء الأمور عن الفارق بين المدارس الناشونال والإنترناشونال.

بعد ذكرها في مسلسل دايما عامر الفارق بين المدارس الناشونال والانترناشونال

_المدارس الناشونال مدارس حكومية تخضع لرقابة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

_ المدارس الناشونال هى  المدارس الخاصة أو اللغات أو الرسمية .

_المدارس الإنترناشونال فهي المدارس التي تُقدم نظام تعليمي خاص بدولة معينة، وتتبع منهجًا خاصًا بها ومُختلف تمامًا عن غيرها من المدارس.

txt

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10عبر شاشة قنوات ON

_التعليم الإنترناشونال، يتميز بتدريس المناهج بلغة البلد التابع لها المدرسة، بمعنى أن المدارس البريطانية يتم تدريس منهجها باللغة البريطانية، والمدارس الفرنسية يتم تدريس منهجها باللغة الفرنسية.

_تهتم المدارس الإنترناشونال بتوفير كافة السُبل التعليمية التفاعلية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على التفكير والإبداع.

_مدارس الناشونال أو اللغات تتميز بأنها تابعة للنظام المصري للتعليم، يحصل منها الطلاب على شهادة الثانوية العامة المصرية.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة الفنان مصطفى شعبان، والنجمة لبلبة، والفنانة الشابة ميرنا نور الدين، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان نضال الشافعى، الفنان صلاح عبد الله، الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفى، الفنانة سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

المصرية الفنانين الثانوية أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة وزير التربية والتعليم مسلسل دايما عامر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

باهر دويدار: بدأت التحضير لـ«العائدون» فى رمضان الماضى.. ولم أنل شرف مقابلة أى من أبطاله

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

«في رمضان».. القصة الكاملة لصفحة النجمة العالمية إميليا كلارك وعمرو مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟