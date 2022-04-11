قبل ويل سميث.. قائمة الأشخاص الذين منعوا من حفل جوائز الأوسكار

أعلنت أكاديمية الأوسكار منع الممثل ويل سميث لمدة 10 سنوات من حضور حفل جوائز الأوسكار، بعد أن صفع كريس روك على خشبة المسرح أثناء تقديمه حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94.

وقد يمنع الحظر سميث من حضور جميع الأحداث المتعلقة بالأكاديمية ، سواء الافتراضية أو الشخصية ، لمدة 10 سنوات ومع ذلك ، فإنه لا يجعله غير مؤهل للترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "indian express"، قائمة الأشخاص الذين تم حظرهم من حفل توزيع جوائز الأوسكار أو طردهم من قبل الأكاديمية.

- الممثل كارمين كاريدي

كان الممثل كارمين كاريدي أول شخص يُطرد من الأكاديمية ، بعد أن تبين أنه قام بقرصنة شاشات العرض على الإنترنت في عام 2004.

- المنتج هارفي وينشتاين

لم يتم إلغاء جائزة الأوسكار التي حصل عليها المنتج هارفي وينشتاين بعد عدة مزاعم بالاعتداء والتحرش الجنسي ضده في عام 2017، لكنه طُرد من الأكاديمية ، التي وصفت أفعاله بأنها بغيضة ومقتضبة ومتناقضة مع المعايير العالية للأكاديمية.

- الممثل بيل كوسبي

طُرد الممثل الكوميدي بيل كوسبي، بعد شهر من إدانته بالاعتداء الجنسي في عام 2018.

- المخرج رومان بولانسكي

تم طرد المخرج رومان بولانسكي في نفس الوقت الذي طرد فيه كوسبي، و تم اتخاذ كلا القرارين استجابة لزيادة التدقيق العام في سوء السلوك الجنسي في الصناعة.

- المصور السينمائي آدم كيميل

جاء الطرد الأخير من الأكاديمية في عام 2021، تجاه المصور السينمائي آدم كيميل بعد أن تبين أن لديه تاريخًا من الجرائم الجنسية ضد القاصرين.