الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل ويل سميث.. قائمة الأشخاص الذين منعوا من حفل جوائز الأوسكار

ويل سميث
ويل سميث

 أعلنت أكاديمية الأوسكار منع الممثل ويل سميث لمدة 10 سنوات من حضور حفل جوائز الأوسكار، بعد أن صفع كريس روك على خشبة المسرح أثناء تقديمه حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94. 

 وقد يمنع الحظر سميث من حضور جميع الأحداث المتعلقة بالأكاديمية ، سواء الافتراضية أو الشخصية ، لمدة 10 سنوات ومع ذلك ، فإنه لا يجعله غير مؤهل للترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "indian express"،  قائمة الأشخاص الذين تم حظرهم من حفل توزيع جوائز الأوسكار أو طردهم من قبل الأكاديمية.

- الممثل كارمين كاريدي

كان الممثل كارمين كاريدي  أول شخص يُطرد من الأكاديمية ، بعد أن تبين أنه قام بقرصنة شاشات العرض على الإنترنت في عام 2004.

-  المنتج هارفي وينشتاين

لم يتم إلغاء جائزة الأوسكار التي حصل عليها المنتج هارفي وينشتاين بعد عدة مزاعم بالاعتداء والتحرش الجنسي ضده في عام 2017، لكنه طُرد من الأكاديمية ، التي وصفت أفعاله بأنها  بغيضة ومقتضبة ومتناقضة مع المعايير العالية للأكاديمية. 

- الممثل بيل كوسبي

طُرد الممثل الكوميدي  بيل كوسبي، بعد شهر من إدانته بالاعتداء الجنسي في عام 2018.

- المخرج رومان بولانسكي

تم طرد المخرج رومان بولانسكي في نفس الوقت الذي طرد فيه كوسبي، و تم اتخاذ كلا القرارين استجابة لزيادة التدقيق العام في سوء السلوك الجنسي في الصناعة.

- المصور السينمائي آدم كيميل 

جاء الطرد الأخير من الأكاديمية في عام 2021،  تجاه المصور السينمائي آدم كيميل بعد أن تبين أن لديه تاريخًا من الجرائم الجنسية ضد القاصرين.

أكاديمية الفليم الممثل ويل سميث كريس روك حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 جادا بينكيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

بعد 8 سنوات.. أرض سيناء تتحرر من «التكفيريين» بعدما ارتوت بدماء الشهداء

وفاة شاب أثناء مشاركته بدورة رمضانية في شبرا باص بالمنوفية

وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لمُنظمة «الإيسيسكو»

استطلاع رأي: ماكرون سيفوز في إعادة انتخابات الرئاسة على لوبان بهامش ضئيل

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية ومعرض «محكى رمضان زمان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب