خطوات حجز موعد في الشهر العقاري.. وأرقام الشكاوى

تحظى خطوات حجز موعد في الشهر العقاري على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ طرح تطبيق خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

يستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان والأرقام الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين.

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

فعلت وزارة العدل تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يمكن تحميله من خلال play store يمكن من خلاله حجز ميعاد أون لاين للشهر العقاري من أقرب مكتب توثيق لمحل إقامة المستخدم وذلك وفقا للخطوات التالية: -

تحميل تطبيق أرغب في عمل تطبيق من خلال play store عبر الهاتف المحمول.

إدخال الرقم القومي الخاصة بالمستخدم.

تسجيل بيانات المستخدم بالتفصيل.

اختيار نوع المحرر المراد الحصول عليه.

تحديد أقر بمكتب توثيق من خلال موقع GPS.

إدخال الموعد المناسب.

الضغط على زر الحفظ.

من مميزات التطبيق أنه ينبه المستخدم أنه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد يتم الحجز ويشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة ويتم أيضا إلغاء الحجز في حالة المخالفة.

مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان 2022

غيرت كافة المصالح والهيئات الحكومية مواعيد عملها خلال الشهر الكريم من بينهم مصالحة الشهر العقاري حيث تعمل كافة مكاتب المصالحة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءا على مستوى كافة محافظات الجمهورية طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة.

وتستقبل مكاتب الهيئة الجمهور في ماعدا الشهر الكريم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا حيث تعمل المكاتب على فترتين صباحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا والمسائية من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة عصرا بالإضافة إلى إمكانية إنهاء خدمات الشهر العقاري من خلال بوابة مصر الرقمية.

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الأرقام الساخنة لشكاوى هيئة الشهر العقاري

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين والأرقام الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين من التساؤلات التي زاد حدة البحث عنها حيث خصصت وزارة العدل الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين 01555887711 أو 01555887722 أو 01555887733 وذلك للتعامل المباشر مع موظفي خدمة العملاء وحل جميع المشاكل إلكترونيا.