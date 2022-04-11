الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ 5.5 مليون جنيه.. بدء رصف شوارع وسط مدينة أسوان

رصف الطرق
رصف الطرق

يتواصل العمل لرصف وتطوير وتنفيذ أعمال البنية التحتية بالشوارع الداخلية لمدينة أسوان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته الميدانية التي قام بها الأسبوع الماضى لمتابعة مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية، مع رفع كفاءة وإعادة رصف شوارع الحدادين وشرق البندر والشواربي الجديد من أجل تسهيل الحركة المرورية، وتحويل وسط المدينة لبانوراما جمالية. 

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رصف الطرق 

وقد أكد المهندس محمد فتحي مدير عام الطرق بأسوان، بأنه تم البدء فى أعمال التسوية والردم والدمك للتربة الزلطية تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف بداية من النفق وحتى نهاية شارع الشواربى الجديد مروراً بشوارع الحدادين وشرق البندر، بجانب الشوارع الجانبية بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه، وهو الذى لم يتعارض مع تنفيذ مشروع تطوير الطابية فى خطة العام المالي المقبل، والذى سيشمل توسعات للسور القبلي والغربي بمحيط الطابية لخلق محاور مرورية جديدة قادرة على استيعاب زيادة الحركة والانتظار بهذه المنطقة الحيوية.

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رصف الطرق 

وًلفت مدير عام الطرق بأسوان، إلى أنه تم تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله منها رصف الجزء، الذي شهد أعمال تركيب الغاز الطبيعى بمنطقة الصداقة الجديدة بطول 2 كم وبتكلفة مليون جنيه، وأيضاً رصف 700 متر بعد مد كابلات الكهرباء بقرية غرب سهيل وبتكلفة نصف مليون جنيه ، بجانب رصف 200 متر بطريق السادات بجوار سور الجبانة الفاطمية وبتكلفة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصف 200 متر وبتكلفة 100 ألف جنيه بعد مد كابلات الكهرباء بكورنيش النيل القديم أمام لوحة كهرباء فريال، و رصف 1 كم بشارع النيابة العسكرية بأطلس وبتكلفة 500 ألف جنيه بعد مد كابلات كهرباء. 

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رصف الطرق 

وأضاف "فتحي" بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تركيب حواجز ومحددات خرسانية ومطبات صناعية بالعديد من الطرق منها خان أسوان وكورنيش النيل القديم والسادات والكورنيش الجديد، علاوة على ميدان المدخل الشمالي، و بعض الشوارع الداخلية من أجل ضبط الحركة المرورية والتهدئة للمركبات حفاظاً على أرواح المواطنين. 

أسوان شهر رمضان كورنيش النيل محافظ أسوان البنية التحتية خطة العام المالي

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