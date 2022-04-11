مصرع شخص صدمته سيارة بالتجمع

لقى شخص مصرعه صباح اليوم بعد دهسه من قبل سيارة وردية تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبرى بالتجمع.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بالتصريح بدفن المتوفى وتسليمه لذويه والتحفظ على السيارة، وحجز سائق السيارة ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام سيارة وردية تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبري بالتجمع بدهس شاب أثناء عبوره الطريق وتم نقله للمشرحة لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.