الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة بالتجمع

دهس
دهس

لقى شخص مصرعه صباح اليوم بعد دهسه من قبل سيارة وردية تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبرى بالتجمع.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بالتصريح بدفن المتوفى وتسليمه لذويه والتحفظ على السيارة، وحجز سائق السيارة ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام سيارة وردية تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبري بالتجمع بدهس شاب أثناء عبوره الطريق وتم نقله للمشرحة لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة القاهرة الجديدة مصرع سائق قسم شرطة

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