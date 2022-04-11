الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة شخص تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شخص بالإكراه  تحت تهديد السلاح الأبيض. 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة "توكتوك" باستيقافه وسرقة (هاتفه المحمول) كرهًا عنه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توكتوك" والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، والسلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

 كما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبارتكاب حادث سرقة هاتف محمول آخر من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، حال سيره بدائرة القسم، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول، واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

تحقيق اجراءات النيابة المواطنين حكم القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

أجواء ربيعية مائلة للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ٧٢ ساعة مقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 11 -4-2022

توصيات فنية لـ«مزارعي العنب» يجب اتباعها خلال أبريل

تجديد حبس المتهمين في واقعة «معاكسة فتاة» بمدينة نصر

مصر في الصحف الدولية|جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي.. وجذب السياح إلى الأقصر

«شينخوا» الصينية: مصر اتخذت سلسلة إجراءات اقتصادية لضمان الأمن الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل