تجديد حبس المتهمين بسرقة شخص تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة "توكتوك" باستيقافه وسرقة (هاتفه المحمول) كرهًا عنه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توكتوك" والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، والسلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

كما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبارتكاب حادث سرقة هاتف محمول آخر من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، حال سيره بدائرة القسم، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول، واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.