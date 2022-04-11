تجديد حبس المتهمين في واقعة «معاكسة فتاة» بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالتعدي على آخر بسلاح في مدينة نصر

البداية، عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مصاب برش خرطوش بالجسم إثر ادعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شقيقان، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في ارتكاب الواقعة، طلقتين من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجني عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية.