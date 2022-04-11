1164 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجّل أمس الأحد 1164 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة المسجلة يوم الأحد الماضي، تم تسجيل 914 حالة في شانجهاي، و187 حالة في جيلين، و19 حالة في قوانجدونج، فيما سُجلت بقية الحالات في 12 منطقة أخرى على مستوى المقاطعة.

وتابعت اللجنة أن ما إجماليه 20 حالة إصابة جديدة وافدة سجّلت في أرجاء البر الرئيسي الصيني يوم الأحد، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفيات في ذات اليوم.

وإلى جانب ذلك، شهد يوم الأحد تسجيل 26411 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 26345 حالة محلية و66 حالة وافدة، وفقًا للجنة.

ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 25173 حالة في شانجهاي، و797 حالة في جيلين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.