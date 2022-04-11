الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 1184 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 1184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الأحد، مقابل 1351 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن 1164 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقابل 1318 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26411 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 25111 في اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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