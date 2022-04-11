الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليانسكى: استبعاد روسيا من مجلس الأمن مستحيل حتى من الناحية النظرية

بوليانسكي
بوليانسكي

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه لن يتمكن أحد من تنفيذ سيناريو استبعاد روسيا من مجلس الأمن والأمم المتحدة، فهذا مستحيل حتى من الناحية النظرية.

وقال بوليانسكي في تصريح لصحيفة "إزفيستيا": "بالنسبة للاستبعاد النظري لروسيا من مجلس الأمن، فهذا مستحيل. يجب الموافقة على مثل هذا القرار من قبل مجلس الأمن، وفي المجلس لدينا حق النقض".

وتابع: "ينطبق الشيء نفسه على استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بشكل عام. وهذا يعني تدمير النظام بأكلمة والذي يقوم على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "لذلك لن يتمكن أحد من تحقيق مثل هذا السيناريو، ما لم تتوقف الأمم المتحدة عن الوجود كمنظمة. وهذا الأمر الذي يعترف به الأمريكيون أنفسهم".

 

روسيا روسي مجلس الأمن الامن استبعاد استبعاد روسيا

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