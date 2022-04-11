الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: العقوبات على روسيا قد تزعزع الدولار

الدولار والروبل
الدولار والروبل

أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن استخدام الدولار سلاحًا، قد يزعزع العملة الأمريكية ويشطر النظام المالي الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات التي جمدت احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي خلقت حافزًا للعديد من البلدان لتجاوز الدولار.

وقالت الصحيفة: "من خلال تحويل الدولار بشكل علني وبهذه الطريقة إلى سلاح، تخاطر الولايات المتحدة وحلفاؤها باستفزاز ضربة انتقامية قد تزعزع العملة الأمريكية وتقسم النظام المالي الدولي إلى كتل متنافسة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع لجميع الأطراف".

وأشارت إلى عدم وجود تحالف عالمي يدين العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأنه لا يوجد سوى كتلة غربية.

واعتبرت أن هذا قد يكون له تداعيات مهمة على مستقبل التجارة العالمية، فمن المعروف أن العقوبات ضد موسكو لم تكن مدعومة من الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك.

وختمت الصحيفة: "تم توقع موت الدولار مرات لا تحصى في الماضي، لكن العملة الأمريكية استمرت في الحفاظ على مراكزها، ولكن إذا كان هناك تراجع مستقر عن الدولار في السنوات المقبلة، فقد تكون العقوبات ضد البنك المركزي الروسي ليست طريقة شجاعة وجديدة للضغط على الخصم، بل ستكون اللحظة التي تبدأ فيها هيمنة الدولار في التراجع".

وعلى صعيد آخر، أشار الخبير الاقتصادي والسياسي الفرنسي ألكسندر ديل فالي، إلى أن محاولات واشنطن لعزل روسيا قد تؤدي إلى تراجع الدولار أمام الروبل واليوان، وأن "مفهوم البترودولار سيتلاشى قريبًا".

وفي مقال نشر بمجلة Valeurs actuelles، لفت ديل فالي إلى أن "قرار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل يعني بداية الانقسام في الاتحاد الأوروبي حول مسألة العلاقات بين الدول الأوروبية وموسكو".

وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا "تخاطر بالتسبب في انخفاض الدولار لصالح الروبل واليوان الصيني، اللذين وافقت السعودية على اعتمادهما مقابل نفطها".

روسي روسيا صحيفة بريطانية بريطانية الدولار عقوبات على روسيا النظام المالي العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

صلاح لا يريد المدرب المصرى للمنتخب

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

قصة الرحيل الغامض لـ كيروش عن تدريب منتخب مصر

الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب لمرسي والشاطر: البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مسؤول عسكرى ليبى: بيان ممثلى القيادة العامة لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل