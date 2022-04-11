الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 496.43 مليون والوفيات 6 ملايين و572915

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 496.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و572915.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 986630 80385251
الهند 521685 43035271
البرازيل 661220 30145192
فرنسا 143243 26330562
ألمانيا 131737 22588406
المملكة المتحدة 169759 21549830
روسيا 778265 17983004
كوريا الجنوبية 19421 15333741
إيطاليا 160658 15238128
تركيا 98189 14911067
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:


الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


40 - العراق 25183 2321781
45 ‬‬‬‬- الأردن 14048 1694216

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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