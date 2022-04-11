نشرة منتصف الليل.. تعيين خليقة كيروش وموعد امتحانات الثانوية العامة

حملت الساعات الأخيرة من 10 إبريل 2022 العديد من الأخبار الهامة والعناوين الصحفية اللافتة، وتجمع “الدستور” لكم أبرز ما جرى وشغل المصريين، وفي السطور الآتية نجمع لكم أبرز الأخبار في نشرة "أخبار منتصف الليل".

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية الترم الثاني

يتساءل ملايين الطلاب من الثانوية العامة حاليًا عن موعد امتحاناتهم، ونحن ننشر موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية الترم الثاني حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تعقد الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم ٧ مايو، وفق الخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

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الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب لمرسي والشاطر: البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء

ينشتغل المصريين كل يوم بأحداث ومفاجآت يكشفها مسلسل الاختيار3 كل يوم، وكان هناك تفاعل واسع حظيت به الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة «فيديو مسرب» للقاء جمع الرئيس محمد مرسي، ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية.

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اتحاد الكرة: الكفة تميل نحو التعاقد مع مدرب مصري لخلافة كيروش

أعلن اتحاد الكرة، اليوم، فسخ التعاقد مع المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش بعد فشله في صعود المنتخب لكأس العالم بقطر 2022 وبدأ المتابعون يساءلون عن من التالي له، وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن اتحاد الكرة والبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كانت رغبتهما إنهاء التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد العطار "اتحاد الكرة وكارلوس كيروش قررا عدم استكمال التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة، الطرفان وافقا على هذا القرار وكانت هذه هي رغبتهما"...وإليكم باقي (التفاصيل)

«عبد الغفار» يوافق على تكليف خريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020

في بشرة سارة لخريجي الطب البشري والأسنان وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على تكليف أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).. وإليكم باقي (التفاصيل)