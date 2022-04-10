الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب لمرسي والشاطر: البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء

تفاعل واسع حظيت به الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة «فيديو مسرب» للقاء جمع الرئيس محمد مرسي، ونائب مرشيد الإرهابية خيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية.

إلى نص الحوار:

مرسي:

قالوا البرادعي زعلان على موضوع رئاسة الوزراء البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء.

يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم

ياعم مش إحنا اللي واقفين قال خلاص قولهم إنكم مش واقفين قول إن ليس لدينا مانع، طب هي رئاسةالوزراء مهمة للدرجادي

خيرت الشاطر:

دي ادتله رسالة الإخوان مش هيدوله في انتخابات الرئاسة وهو كان بيراهن على غير كده.

مرسي: عمرنا ما قولناله هنديلك.

الشاطر:

التصويت كتلته 60/70 باتجاه الإسلاميين فرص نجاحة ضعيفة، فقرر الانسحاب بشرط

ونوع من الضغط جايز الناس بتحب الضحية حد بيتعاطف معاه الطريقة الأمريكاننييعني

مرسي: عمر ما حد قاله كلمة

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.