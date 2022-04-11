سياسى لبنانى: لابد أن تعود بيروت إلى حاضنة العواصم العربية

أكد المسئول الإعلامي عن حزب القوات اللبنانية السياسي شارل جبور، أن عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان، يمكن وضعها تأسيسا لعودة العلاقات الخليجية والسعودية.

وأضاف جبور، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نشأت شخصيات وقوى سياسية معتدلة تابعة للملكة العربية السعودية والدول الخليجة، تعمل من أجل العودة إلى لبنان وقيادة خليجية.

وتابع أن الشعب اللبناني يدرك مدى حجم المساعدات الخليجية للبنان، وحجم وقوف الدول الخليجية بجانب لبنان في كل المحطات الوطنية والسياسية، مضيفاً: "وبالتالي فإن المطلوب انطلاقا من هذه الدعوة أن تأتي الدول الخليجية مجددا إلى لبنان وتعود في سياق سياسي صمود للشعب اللبناني عشية انتخابات نيابية".

وأوضح أن الرهان عليها كبير جداً من أجل إنتاج أكثرية جديدة تعيد اعتبار إدارة الدولة، وممارسة دولتها تمنع من أن يبقى لبنان منصة لاستهداف الدول الخليجية أمنيا وعسكريا وسياسيا.

ولفت إلى أن الرهان الأساس على إرادة الناس وعلى سلطة جديدة، لأن هذه السلطة يتم إدارتها دون إرادة الشعب، مردفاً: "وبالتالي القرار الاستراتيجي للبنان يتم السيطرة عليه من قبل بعض القوى، لذلك يجب إقامة انتخابات تحرر الدولة اللبنانية من العاملين لمصالحهم الخاصة".

وتابع أن الأمر الثاني يتعلق صراحة انطلاقا من أن هناك تعهدا من قبل الحكومة بعدم السماح أن يبقى لبنان منصة لاستهداف الدول الخليجية، كما أن الدول الخليجية رأت في هذا التعهد بادرة خير وعلى الحكومة أن تثبت بأنها قادرة على وضع لتحويل لبنان إلى منصة لاستهداف الدول الخليجية.

واضاف:" لابد أن يكون هناك حرص عربي وخليجي، بأن يبقى لبنان جزء لايتجزأ من العالم العربي، ولذلك يجب أن تعود جمهورية لبنان إلى داخل الشام على العربية ليس فقط كعضوية شكلية ولكن كجزء لا يتجزأ من محور العالم العربي، بعيدا عن المنازعات اللي تزعزع دول المنطقة".