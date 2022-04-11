موسكو: لا نؤمن بأى تحقيقات مستقلة تتم فى «أحداث بوتشا»

أعلنت موسكو أنه لم يتم النظر في مسألة تشكيل مجموعة دولية في إطار الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث بوتشا حتى الآن، مشيرة إلى أنها لا تؤمن بأي تحقيقات "مستقلة" يجريها الغرب وأوكرانيا.

وقال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تصريح لصحيفة "إزفستيا": "لم أسمع عن تشكيل فريق تحقيق دولي في إطار الأمم المتحدة للتحقيق في ما حدث في بوتشا".

وأضاف: "من الناحية العملية، لم يتم النظر في هذه القضية بعد، وأشك في إمكانية إيجاد أي حل في هذه القضية".

ولفت إلى أنه "بدون تفويض واضح من الأمم المتحدة لا يمكن التحقيق بالقضية".

وتابع: "بعض الدول عبرت عن رأي مفاده أنه ينبغي التحقيق في هذا الحادث من حيث المبدأ، لكن ليس من الواضح من الذي ينبغي أن يفعل ذلك وكيف".

وأردف قوله: "نحن لا نؤمن بأي تحقيقات "مستقلة" قد تجريها الدول الغربية وأوكرانيا".

وذكّر بالتحقيق في قضية تحطم الطائرة الماليزية MH-17 عام 2014، معتبرا أن هذا الأمر يشبه "المهزلة المسرحية".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن الهياكل الدولية التي تشارك في مثل هذه التحقيقات تأثرت مؤخرا بشدة بالغربيين ولا يمكن وصف استنتاجاتها بأنها محايدة".

وختم: "يكفي التذكير بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التي تعمل بشكل غير متوازن وبعيدا عن الواقع في سياق معاد لسوريا وهو ما أشرنا إليه مرارا".