الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 9 | الماضى الخائن يطارد نور اللبنانية فى «راجعين يا هوى»

مسلسل راجعين يا هوى
مسلسل راجعين يا هوى

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "راجعين يا هوى" عن عدة أمور ففي الوقت الذي تتحسن فيه علاقتها ببليغ أبوالهنا، تُفاجأ ماجي بمطاردة الماضي لها في صورة حبيبها السابق الذي يعود فجأة ليقتحم عليها حياتها، بعد محاولاتها لتجاوز أزماتها النفسية، وذلك من خلال شخصية الطبيبة النفسية التي تقدمها نور اللبنانية في مسلسل راجعين يا هوى، الذي يُعرض على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.


وبعد أن تجاوزت الماضي وما حدث به، وما إن تلتقط أنفاسها من خلال علاقة عاطفية جديدة، ما زالت في بدايتها مع بليغ أبو الهنا (خالد النبوي)، تفاجأ ماجي بظهور حبيبها السابق الدكتور حسام (لؤي عمران) مرة أخرى في حياتها، بعد غياب خمس سنوات، حيث خدعها وتزوج أعز صديقة لها وسافر للخارج وهو ما سبب لها أزمة نفسية.


وهنا تجد ماجي نفسها في صراع نفسي بين الماضي والحاضر، وهو ما كان مسار جدل مع والدتها التي نصحتها بالمواجهة كي تبدأ فصلاً جديداً في حياة هادئة، فهل تستطيع ماجي مواجهة الماضي وبدء حياة جديدة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

 

وتصدر مسلسل "راجعين يا هوى" تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً.


المسلسل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وهنا شيحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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