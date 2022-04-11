ماكرون: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة لفرنسا وأوروبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة لفرنسا وأوروبا.

ودعا "ماكرون"، في تصريحات له أوردتها قناة "فرانس 24" ، إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول حركة وطنية موحدة من أجل البلاد، مطالبًا جميع الفرنسيين بالتصدي لليمين وأقصى اليمين، مشددًا على أنه سيقوم بتطبيق برنامجه للانفتاح والاستقلال الأوروبي الذي دافع عنه بشكل دائم.

يأتي هذا في وقت أظهرت فيه نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حصل على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.

جدير بالذكر، أن ماكرون ولد في عام 1979، بمدينة أميان، ودرس الفلسفة في جامعة غرب باريس نانتير لاديفونس، وأكمل شهادة الماجيستير في الشؤون العامة من معهد الدراسات السياسية بباريس، قبل أن يتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في 2004، والده ابن جان-ميشال ماكرون، وهو أستاذ في طبّ الجهاز العصبي في جامعة بيكاردي جول فيرن، أمّا والدته فرانسواز نوجيه ماكرون فهي طبيبة.

عمل موظّفًا في المفتشية العامة للشؤون المالية، وأصبح مصرفيًا استثماريًا في بنك روتشيلد وشركاه.

وعين فرنسوا هولاند، رئيس فرنسا المنتخب في مايو 2012، ماكرون نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية، ثم أصبح وزيرًا للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقميّة في أغسطس 2014 في الحكومة برئاسة مانويل فالس.

قام ماكرون بالعديد من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجاريّة في مركزه هذا، ثم استقال في أغسطس 2016 ليبدأ حملته الرئاسية في انتخابات 2017، على الرغم من أنه كان عضوًا في الحزب الاشتراكي بين 2006 و 2009، خاض الانتخابات تحت حزب "إلى الأمام"، ذو التوجهات الوسطيّ، والذي أسّسه بنفسه في أبريل 2016.