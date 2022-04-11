لوبان تتعهد حال فوزها بالانتخابات الرئاسية: سأضمن للجميع الاستقلال الوطنى

دعت مارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف) كل من لم يصوتوا للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون" الانضمام إليها وإلى تجمعها" بعد تأهلها للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 أبريل الجاري بعد حصولها على نسبة تصويت (23.3%) في الجولة الأولى التي جرت.



و في كلمة ألقتها لوبان بعد الإعلان عن تأهلها للجولة الثانية ونقلتها صحيفة "لوفيجارو": "شرف لي التأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أعرب للناخبين عن خالص امتناني وأدعو كل الذين لم يصوتوا اليوم لإيمانويل ماكرون للانضمام إلى تجمعنا".



و في كلمتها، وعدت لوبان أنها ستضمن الاستقلال الوطني والسيطرة على الهجرة واستعادة الأمن للجميع.



و قالت: "أعتزم بجدية وبدون تأخير إصلاح الانقسامات المتعددة، الاجتماعية والإقليمية والمؤسسية. سأعيد ترتيب فرنسا في خمس سنوات. وإضافة إلى هذا الانتعاش الضروري، يحمل برنامجي الانتخابي طموحا ديمقراطيا، مع الاستفتاء الشعبي، وطموحا اقتصاديا و بيئيا".



و تابعت: "هناك طموح اجتماعي مع نظام صحي في متناول الجميع وفي كل مكان، مع سكن لائق" .



وأكدت أيضا أن هناك طموحا سياديا، مع دولة عادلة تضمن الحريات للجميع، قائلة "طموحي هو توحيد الفرنسيين، وجعل فرنسا دولة تنتعش بعظمة".



و في ختام كلمتها، دعت مرشحة حزب التجمع الوطني الفرنسيين من جميع الأصول للانضمام إلى هذا التجمع الشعبي من أجل إحداث تغيير كبير تحتاجه فرنسا.



و كانت لوبان قد تأهلت للجولة الثانية للانتخابات لتنافس الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ماكرون والذي حصل على نسبة تصويت (28.1 %) حسب تقديرات معهد إبسوس الفرنسي، ووفقا لما أعلنته فرانس 24.



وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها 12 مرشحا، 65 % حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس).