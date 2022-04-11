الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربى الحلقة 9.. تأثر نادين نفسيًا بسبب مشاكل والدها

نيللي كريم
نيللي كريم

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "أمل فاتن حربي"، استدعاء مدرسة "نادين" لوالدتها فاتن "نيللي كريم"، للكشف عن تأثير المشاكل الأسرية على ابنتها نفسيًا.

وكشفت المدرسة أن ابنة "فاتن"، أصبحت تسرح خلال فترة دراستها وعندما سألتها أكدت لها أن لديها مشاكل أسرية، ولم تكتف بذلك ولكنها كتبت اسمها مرفقًا باسم والدتها ومحت اسم والدها بسبب مشاكله مع والدتها.

والتقت "فاتن"، خلال تلقي ابنتها درس الكاراتية مجموعة من صديقاتها واللاتي دعمنها، مؤكدين أنهم سيساعدونها ووصفهونها بأنها نصيرة المرأة، وردت عليهم بأنها ليست نصيرة المرأة ولكنها ستعرف كيف تأتي بحق ابنتيها.

 

وأكدت إحداهن أنه بعد أن تكسب "فاتن"، قضيتها ضد قانون الأحوال الشخصية  ستقوم هي برفع دعوى قضائية ضد قانون العمل، بسبب ترصد مديرها لها، ومطالبتها بعمل دراسات جدوى للمشاريع وعندما تأخذها الشركة يقوم بمنحها لزميل لها ويقول لها انتي أم أولاد، ليقتسم معه.

وأوضحت، أن مديرها عندما علم بأنها تقوم بعمل ماجستير في جامعة القاهرة في تخصصها لكي تفيد به عملها بدلًا من ترقيتها ورفع راتبها قال لها: "الله يكون في عون جوزك هو ملاحق على طموحك دا إزاي؟".

أبطال العمل

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

أمل فاتن حربي مسلسل نيللي كريم المشاكل المرأة

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وائل لطفي

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