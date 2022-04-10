الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أكاديمية علماء الصوفية توقع بروتوكول تعاون مع المركز الجامعي بالمغرب (صور)

علماء الصوفية توقع
علماء الصوفية توقع برتوكول تعاون

كشفت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، اليوم الأحد، عن توقيع  الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية والمركز الجامعي للدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة المملكة المغربية، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى توثيق التوأمة بين الجهتين في البرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للأكاديمية في المملكة المغربية.


ووقّع الاتفاقية الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية الدكتور محمد الحسيني والدكتور وسام شهير رئيس المركز الجامعي للدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة المملكة المغربية وتم ذلك بحضور السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ونائبه المحترم ونخبة من الأساتذة والمسؤولين. 

FB_IMG_1649624210924


وتتضمن الاتفاقية إعداد برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كافة التخصصات الممكنة، والتوأمة في المشاريع الأكاديمية والنشر العلمي المشترك، كما تهدف الإتفاقية إلى تبادل المراجع والمعلومات والمطبوعات والنشرات الدورية الصادرة من الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ومن المركز الجامعي للدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة المملكة المغربية.


وتخدم الاتفاقية توجه الأكاديمية في تعزيز الشراكة مع الجامعات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير العملية التعليمية والبحثية في الأكاديمية، والختام نرجو من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه.

FB_IMG_1649624208919


وتعد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية الكبرى في العالم الإسلامي، حيث تتخذ من لندن مقرًا لها، ويتبع هذه المؤسسة مئات العلماء من جميع أنحاء وأقطار العالم، وتحديدًا دول مثل «الأردن وتركيا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وجنوب إفريقيا وأمريكا والمملكة المتحدة والسعودية والأمارات والكويت»، والعديد من الدول الأخرى.

FB_IMG_1649624203822

ويترأس المؤسسة الدكتور مسعود رضا الرفاعي رئيس رواق الإمام الرفاعي ببريطانيا، والأستاذ والمحاضر بالجامعات الإسلامية والأوروبية، والذى يلعب دورا كبيرا في نشر الدين الإسلامي والتصوف منذ إنشاء هذه المؤسسة العريقة التي يقوم على إدارتها خيرة الشباب والباحثين والمفكرين، حيث أن للمؤسسة دور محوري وهام في نشر الفكر الوسطى والتصدي للانحرافات الفكرية وخطابات العنف والكراهية.

FB_IMG_1649624215379
علماء الصوفية توقع برتوكول تعاون المركز الحانع

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب لمرسي والشاطر: البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

بعد ظهورها في «الاختيار 3».. القصة الكاملة لـ خلية مدينة نصر الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل