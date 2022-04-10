الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 9| «محاكمة تمثيلية» داخل مكتب المسيري تتحول إلى اعتراف بالحب

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

انطلقت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “سوتس بالعربي”، بمشهد من داخل مكتب المسيري للمحاماة والذي يعقد خلاله محاكاة لأحد المحاكمات في إطار تقاليد المكتب.

وخلال المحاكاة يقوم “آدم” و"طايل" بدور المحامين الماثلين للدفاع عن طرفي القضية، وتلعب “تارا عماد” دور المدعي عليها. 

وخلال المحاكمة التمثيلية يقوم أحمد داود باستجواب تارا عماد، وينقلب الحوار التمثيلي إلى حوار واقعي حول أزمة ليلى مع الامتحان.

ويختار “آدم” خسارة القضية وما يترتب عليه من تقييم سلبي له، في سبيل عدم الضغط على “ليلى”، التي تأثرت بموقفه النبيل وقررت الاعتراف له بحبها. 

وتشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني. مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

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