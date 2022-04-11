الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية»: استلام 15 ألف شنطة رمضان حتى الآن للتوزيع على الآسر البسيطة

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية تتسلم دفعة جديدة من شنط رمضان

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الأحد، دفعة جديدة من شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بصورة كريمة وعادلة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي توسيعا على الناس في هذا الشهر الفضيل، في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة أبناء الوطن.

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وأوضحت أوقاف الإسكندرية، أنه بلغ إجمالي ما وصل إلى محافظة الإسكندرية من شنطة رمضان نتاج صكوك الإطعام ودعم الوزارة إلى 15 ألف شنطة تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بإشرف المحافظة وفق كشوف أُعدت بمعرفة التضامن الاجتماعي.

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وفي سياق آخر شاركت المديرية في ندوة دينية للأطفال بعنوان «لماذا شرع الله الصيام» بقصر ثقافة مصطفى كامل ألقاها الشيخ أحمد درويش إمام وخطيب مسجد سيدي أبي العباس المرسي، دار الحديث فيها حول الحكمة من الصيام وأخلاقيات الصائم وضرورة إحترام وقبول الاخر.

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كما شاركت المديرية أيضا بندوة أخرى بعنوان «فضل شهر رمضان المعظم» اقامها بيت ثقافة بوكلى بمستشفى الرعاية حاضر بها الشيخ عادل مبروك مرجان بحضور عدد ٣٠ مستفيداً، وتأتي هذه الفعاليات في إطار بروتوكولات التعاون بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام لإخراج جيل من النشئ على قدر كبيرا من الوعي والثقافة.

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وأكدت أوقاف الإسكندرية أنها ستواصل دورها الدعوي والمجتمعي تجاه أبناء الوطن دون كلل أو ملل في ظل دعم قيادتنا السياسية والدينية الرشيدة.
 

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يذكر أن مديرية الأوقاف كانت قد تسلمت الدفعة الأولى من شنط رمضان في نهاية مارس الماضي بواقع ٥٥٠٠ شنطة، والدفعة الثانية في 5 أبريل الجاري بواقع  ٥١٤٤ شنطة، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بأنحاء المحافظة.  

أوقاف الإسكندرية شنط رمضان الأسر الأولى بالرعاية 15 ألف شنطة الإسكندرية

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وائل لطفي

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