الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 9| «نفسي أشوفك في الحزب».. مشهد يرصد مخطط الإرهابية لـ«أخونة الدولة»

الاختيار 3
الاختيار 3

«انا عايزك تاخد حقك ماتبقاش سلبي يا راجل مينفعش كده»، بتلك الكلمات وثّقت الحلقة التاسعة من مسلسل “الاختيار 3” محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لفرض سيطرتها على أجهزة الدولة واستقطاب المتعاطفين لاستغلالهم في السيطرة على البلاد بمخطط أخونة الدولة.

وجسد الفنان عادل فؤاد، شخصية الموظف الإخواني “عبدالستار” الذي تولى منصبًا لا يستحقه على حساب موظف مسالم وغير منتمي للجماعة ويُجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي، لتحدث المواجهة بينهما بعد تقدم البزاوي بشكوى يعترض فيها على عدم تعيينه مُديرًا رغم أحقيته في المنصب.

وقال البزاوي إنه لم يتقدم بشكواه ضد أشخاص إنما يطالب بحقه، ومن جانبه قال عبدالستار: “احنا اتظلمنا كتير ولما ربنا نصرنا ونصفنا قعد على الكرسي واحد مننا يعرف ربنا”.

وتابع: "ممكن اسألك سؤال ياتري ايه تعريف اللي يعرف ربنا بالنسبالكم؟.. انا شخصيا بصلي وبصوم وبأدي فروض ربنا كلها الحمدلله بس مش منضم لحزب ولا لجماعة.. يا تري كده قدامكم ما أعرفش ربنا". 

ورد عليه عبد الستار: “ أنا بس بعرفك ان شكوتك وصلتني وإني مش زعلان ده حقك وفي نفس الوقت بمدلك أيدي انا شايف فيك انسان ونفسي اشوفك في الحزب اللى احنا فيه.. فكر ورد عليا”.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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وائل لطفي

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