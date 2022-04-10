الاختيار 3 الحلقة 9.. كيف رد السيسي على طلب مرسي الانضمام للإخوان؟

رصدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، حوار المعزول محمد مرسي مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، إذ يطلب منه أن ينضم لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه رفض.



حيث قال مرسي: «مصر محظوظة بيك يا سيادة الفريق وأتمنى أن نتآخى»، فرد الفريق السيسي: «يعني إيه نتآخى»؟، ليرد مرسي قائلا: «جماعة الإخوان لا تضمر شيء في قلبها، وانت ملتزم وعلى خلق ودا نادر وعاوزينك تبقى معانا.. مش بيقولوا عليك إخوان فـ خليك إخوان».



ليرد السيسي: «أنا متشكر على عرضك، دا أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفي ولا هكون سلفي، أنا عاوز أبقى مسلم بس»، ليرد مرسي: «كلنا مسلمون»، فقال السيسي: «انا منهجي الرفق واللين والتسليم، وحضرتك أدرى الناس بمنهجكوا، وسواء رئيس جمهورية أو قائد جيش مينفعش يكون له أى توجهات، لازم يكون وطني وبس».

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.