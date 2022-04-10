دايمًا عامر الحلقة 9| «عامر عبد الرازق» يبحث عن موهبة في مدرسة رؤية

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “دايمًا عامر” بجولة للفنان مصطفى شعبان “عامر عبد الرازق”، لاكتشاف بعض المواهب في مدرسة "رؤية ”ويقابل طالبًا يتمتع بموهبة صوتية وهو مهند عماد، ويوعده بالمشاركة في مسابقة المدرسة.

“مهند عماد” هو المعروف بسفير الطفولة الذي طالب بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات والرئيس السيسي استجاب وقت احتفالية "قادرون باختلاف" لاصحاب الهمم.

وتقوم مدرسة رؤية بتدريب التلاميذ والطلبة علي الأنشطة الفنية المختلفة من أجل الاستعداد للمشاركة في المسابقة، ولكن يحضر والد أحد الطلبة - الذي يجسد شخصيته الفنان ناصر سيف ويشتكى مصطفى شعبان لوكيل المدرسة صلاح عبد الله ومديرتها الفنانة لبلبة.

ويحاول صنّاع وكتّاب مسلسل "دايما عامر" على التركيز على أهم القضايا التي يمر بها الطلاب خلال فترة دراستهم، وكيفية تعامل المدرسين معهم، ورد الفعل عليهم من قِبل المدرسين إبان الحديث عن مرض بعينه كما حدث في حلقة اليوم.

الحلقة الماضية من مسلسل دايما عامر

مستر عامر عبد الرزاق بدأ خلال الحلقة الماضية من مسلسل دايما عامر، أولى مهام عمله كمشرف اجتماعي في مدرسة الرؤية، حيث التقى ولي أمر الطالب فريد والذي تم استدعائه بسبب مشكلة تورط فيها ولكن اكتشف أنه ليس والده وأن الطلاب حاول الخروج من الأزمة بتأجير شخص يحل محل والده.

وقام مستر عامر بعد كشف ولي الأمر المزيف بتسجيل مقطع فيديو له أكد أنه كومبارس بالسينما ويقوم الطلاب بالاستعانة به، لتجسيد دور ولي أمرهم مقابل مبلغ مالي.

مسلسل «دايمًا عامر»

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.