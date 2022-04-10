وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مسار القطار الكهربائى السريع «أكتوبر/ أسوان»

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية بداية من أبوتشت شمالا، حتى حدود مدينة طيبة بمحافظة الأقصر جنوبا.

وتفقدا خلال الجولة مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) والذي يبلغ طوله 925 كم، حيث عاينا عدة نقاط لمسار القطار والمواقع المقترحة لإقامة المحطات، ونقاط عبور القطار أعلى نهر النيل، كما عاينا موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني (أكتوبر /أسوان)، والثالث (سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر).

جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب فتحى قنديل، والنائب محمد طايع، والنائب محمد احمد الجبلاوى، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائبة سناء الحسانى، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ.

من جانبه، أكد وزير النقل والمواصلات خلال جولته، أنه سيتم مراعاة إنشاء محطات الركاب فى المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة تصل إلى 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، مضيفا أن عدد القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها على هذا الخط تصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا ، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مؤكدا ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة للركاب .



وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث مع شركة سيمنز العالمية ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم، مشيرا إلي أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية .



ومن جانبه قال محافظ قنا إن المحافظة سوف تسخر إمكانياتها كافة لتقديم الدعم اللازم للشركات القائمة على تنفيذ المشروع، بما يسهم فى تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأشار الداودى إلى أن خطوط القطار الكهربائى السريع، والمحاور الجديدة تمثل شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، كما أنها سوف تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة الى دورها فى الحفاظ علي البيئة.