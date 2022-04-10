«النبراوي»: مجلس المهندسين تعاهد على بذل كل الجهد لتحقيق آمال وطموحات الأعضاء

شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصحبة أعضاء هيئة مكتب النقابة فى حفل إفطار رمضان الذي نظمته نقابة المهندسين بالشرقية، وعقب الإفطار تم عقد لقاء مفتوح مع المهندسين، عبّر خلاله نقيب المهندسين عن سعادته بالالتقاء بمهندسي الشرقية، تلك المحافظة ذات التاريخ العظيم، مقدمًا الشكر لهم على دعمهم في الانتخابات الماضية.

وتعهد "النبراوي" أن يكون وزملاؤه فى هيئة المكتب والمجلس الأعلى عند حسن الظن، مستطردًا: "ندعوكم جميعًا لإبداء الآراء وتوجيهنا، وتصويبنا إذا رأيتم فينا أي شيء لا يرضيكم ولا يحقق ما تعاهدنا عليه"، مشددًا على أن المجلس الحالي للنقابة تعاهد على بذل كل الجهد لتحقيق آمال المهندسين، والتي تُعد جزءًا من آمال الوطن.

وقال نقيب المهندسين: "إننا إذا حققنا دورنا فى ظل وجود هذه الكوكبة القوية المؤثرة التي تقود العمل في مصر، فإننا نقوم بدورنا لتدعيم الوطن ككل"، موضحًا أنه سيسعى ومن معه في مجلس النقابة الذي يضم أفضل الشخصيات التي مرت فى تاريخ النقابة، إلى العمل بإخلاص لأداء هذا الدور.

واختتم المهندس طارق النبراوي، كلمته بالتأكيد على أن الزيارات التي يقوم بها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين للمحافظات جزء رئيسي من أداء ومهام أي مجلس منتخب، فنقابة المهندسين نقابة عريقة وقوية، ولابد من زيارة كل الأماكن للتعرف على طلبات ومشكلات وآراء المهندسين.. وبدون هذا الدور تكون النقابة ضعيفة وممزقة الأوصال، مشددًا على إصرار مجلس النقابة بأن يكون موجودًا فى كل المحافظات، للقيام بهذا الدور.

وفي كلمته المقتضبة، شدد المهندس يسري عبدالله سالم- أمين عام نقابة المهندسين، على أن هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى يضمان مجموعة قيمة من المهندسين، تسعى لتحقيق آمال وطموحات المهندسين، مشيرًا إلى أن الجميع موجودون لخدمة جموع المهندسين.