مصرع عاملين داخل بيارة صرف صحي بقنا

لقى عاملين مصرعهما اليوم الأحد، بعد سقوطهما داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهم في التطهير، بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وتم انتشالهما وإيداعهما مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

و تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في تطهير إحدى بيارات الصرف الصحي، بمنطقة حوض 10.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان الواقعة وتم انتشال الجثتين هما "محمود رواحه محمود، 39 عامًا، وعويضة رجب شافعي، 57 عامًا، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.