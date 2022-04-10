الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عاملين داخل بيارة صرف صحي بقنا

جثة
جثة

لقى عاملين مصرعهما اليوم الأحد، بعد سقوطهما داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهم في التطهير، بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وتم انتشالهما وإيداعهما مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

و تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في تطهير إحدى بيارات الصرف الصحي، بمنطقة حوض 10.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان الواقعة وتم انتشال الجثتين هما "محمود رواحه محمود، 39 عامًا، وعويضة رجب شافعي، 57 عامًا، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

عاملين حوض قنا مشرحة مستشفي قنا الجامعي اللواء مسعد أبوسكين

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وائل لطفي

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