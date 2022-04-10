محافظ بورسعيد يستعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية بناء على توجيهات وزارة التموين في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد وإدارات التحول الرقمي والحوكمة ومسؤولي الصوامع والمطاحن، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة والمقرر أن يبدأ في 20 أبريل المقبل.

خلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المشكلة من إدارة التحول الرقمي والحَوكمة والمسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، فضلاً عن متابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة والتيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

أكد الغضبان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية "الزراعة والتموين" والمزارعين والتجار بشأن إجراءات عملية تداول وتسويق الأقماح المحلية.

وتابع محافظ بورسعيد بصفة مستمرة جاهزية واستعداد المحافظة لاستقبال موسم القمح، فيما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته و أخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بمزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة.