الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب تماثيل مصنوعة من العاج بمطار القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك من ضبط محاولة عدد من التماثيل المصنوعة من العاج بحوزة راكب قادم من تركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية، اشتبه محمد عبدالباقى رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكب مجرى من أصل مصرى قادم من تركيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو أي ممنوعات أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبدالعليم مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات على شكل تماثيل.

وبالعرض على رفعت صدقي، نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء خضر وجمال السيد مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 3 تماثيل أحجام وأشكال مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب، وبالعرض على طبيب الحياة البرية أفاد بأن التماثيل مصنوعة من العاج (سن الفيل) المجرم تداوله دوليًا وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 19994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1999.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك اتّخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 87 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي رئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك التماثيل المصنوعة العاج ضبط جمركى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إحباط محاولة تهريب تماثيل مصنوعة من العاج بمطار القاهرة

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