«بكيت ليلة زفافنا».. اعترافات صادمة لزوجة ويل سميث حول علاقتهما

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مدار الساعات الماضية، عن اعتراف لجادا بينكيت سميث بأنها لم ترغب أبدًا في الزواج من الممثل الأمريكي ويل سميث، ويأتي ذلك بعدما قام سميث بضرب كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ووسط قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بمنعه من حضور الحفل لمدة 10 سنوات.

واعترفت جادا أنها كانت تبكي خلال عقد قرانها على النجم ليلة رأس السنة الجديدة عام 1997، مصرحة في برنامجها "راد تيبل توك" عبر "فيسبوك": "كنت تحت ضغط شديد، كما تعلمون، لكوني ممثلة شابة، وكنت صغيرة وحامل... ولم أكن أعرف ماذا أفعل.. لم أرغب أبدًا في الزواج".

وأشارت جادا في المقطع الذي نشر عام 2018، حول علاقتها بالمغني أوجست السينا، تقول إن والدتها، أدريان بانفيلد - نوريس، المعروفة باسم "غامي"، أجبرتها على الزواج من ويل سميث بعد أن حملت بطفلهما الأول، جادين، البالغ من العمر 23 عامًا الآن.

وكررت بينيكيت قولها: "لم أكن أريد حقًا أن أتزوج".

جدير بالذكر أن جادا وويل تزوجا في قلعة كلويسترز في إحدى ضواحي مسقط رأسها، بالتيمور، ماريلاند، واعترفت جادا ووالدتها بأن الحفل كان أقل من عادي، وقالت والدة جايدا: "كان حفل الزفاف مروعًا وفوضويًا.. كانت جادا مريضة، وغير سارة للغاية.. لم تتعاون مع أي شيء".

ووافقت جادا على ذلك، قائلة: "لقد كنت مستاءة للغاية لأنني اضطررت إلى إقامة حفل زفاف. كنت غاضبةً جدًا لدرجة أنني بكيت بينما كنت أسير في الممر خلال مراسم الزفاف"، وعلى العكس من ذلك قال سميث إنه كان سعيدًا خلال زفافه، مؤكدًا: "لم يكن هناك يوم في حياتي أردت فيه أي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة.. منذ عمر 5 سنوات حرفيًا، كنت أتخيل كيف ستكون عائلتي".