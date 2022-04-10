إصابة 9 إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر

الأحد 10/أبريل/2022 - 04:54 م 4/10/2022 4:54:43 PM

أصيب 9 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفعه أثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق بنها الحر اتجاه شبرا.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 9 أشخاص وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى بنها التعليمي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.