الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض 4 إرهابيين فى العراق

الارهاب العراق
الارهاب العراق

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن القبض على 4 إرهابيين في سامراء والأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان تلقته، إنه جرى بعدها تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.

وأوضح البيان أنه بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ استخبارات الفرقتين العاشرة والسابعة من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 ولواء المشاة الآلي 30 وفصيل استطلاع عمليات سامراء وقوة من الألوية المذكورة- أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين، ثلاثة منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والآخر في الرمادي بمحافظة الأنبار، وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب. 

وأشارت إلى ضبط 9 قنابل هاون مهداد، و65 إطلاقة عتاد 12،5 ملم، و45 إطلاقة عتاد للقناصة في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالأنبار.

وأضافت أن قوة من الفرقة السابعة قامت بمداهمة مخبأ تحت الأرض يضم برميل بلاستك كبيرا يحتوي على هاون 60 ملم. 

 

العراق الانبار سامراء إرهابيين خلية الإعلام الأمنى العراقية الإرهابيين محافظة صلاح الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

إخماد حريق بمخزن أخشاب امتد لشقق سكنية بعزبة خير الله في دار السلام

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفي بسبب رعونة بعض الأشخاص

جمال-أسعد

هل قتل القمص اختيار؟

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين