القبض 4 إرهابيين فى العراق

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن القبض على 4 إرهابيين في سامراء والأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان تلقته، إنه جرى بعدها تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.

وأوضح البيان أنه بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ استخبارات الفرقتين العاشرة والسابعة من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 ولواء المشاة الآلي 30 وفصيل استطلاع عمليات سامراء وقوة من الألوية المذكورة- أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين، ثلاثة منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والآخر في الرمادي بمحافظة الأنبار، وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

وأشارت إلى ضبط 9 قنابل هاون مهداد، و65 إطلاقة عتاد 12،5 ملم، و45 إطلاقة عتاد للقناصة في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالأنبار.

وأضافت أن قوة من الفرقة السابعة قامت بمداهمة مخبأ تحت الأرض يضم برميل بلاستك كبيرا يحتوي على هاون 60 ملم.