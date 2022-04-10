«التضامن» تطلق مسلسل «أهل الحتة» للتوعية بالقضايا المجتمعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء إذاعة مسلسلها الجديد "أهل الحتة" من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميا طوال شهر رمضان الساعة الثامنة مساء إبتداءً من الغد الإثنين الموافق ١٠ رمضان.



المسلسل تم إنتاجه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسف، وبالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وهي حلقات منفصلة تعرض المشكلة عن طريق مجموعة من الشخصيات تتعرض للمشكلة ونشاهد كيفية حلها ومعالجتها.



ويتناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية مثل ختان الإناث وزواج الصفقة والعنف المنزلي والحرمان من التعليم، والإدمان، والابتزاز الجنسي، وغيرها من المشاكل التي تؤثر في بنيان مجتمعنا.



كما يعرض المسلسل رأي خبراء ومتخصصين في الدين والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع، في موضوعات الحلقة؛ حيث يدمج المسلسل القالب الدرامي برأي الخبراء في هذه المجالات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وإعادة تصحيح المفاهيم المغلوطة وتشكيل وعي مجتمعي سليم يكون عمودا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة.



وعلى هامش عرض المسلسل؛ تطلق وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة يومية طوال الشهر الفضيل بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، ابتداء من الغد الإثنين ١٠ رمضان، بسؤال للمتابعين عن موضوع الحلقات، على أن تكون مدة المسابقة ابتداء من إذاعة الحلقة وتنتهي مع إذاعة الحلقة الجديدة، ويكون الاشتراك "مجاني" في المسابقة عن طريق إرسال كلمة "شارك" علي منصة التواصل التفاعلي ١٤٤٢ وسيقوم المتسابق بالإجابة على ٣ أسئلة، فيما ستعلن الوزارة عن الفائزين يوميا بنظام القرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة.



جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم طوال الشهر الكريم بعدد من الأنشطة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تقوم بنشر "مدفع التضامن" وهو عبارة عن جملة لأحد المستفيدين ببرامج الوزارة تُطلق مع مدفع الإفطار، وكذلك تعرض يوميا خدمة تقدمها الوزارة وطرق الاشتراك فيها، كما تنشر إمساكية يومية بمعلومة عن الوزارة، وبث مباشر للشيخ مجدي عاشور، فيما تقترب صفحة الوزارة على موقع فيس بوك من الوصول إلى ٢ مليون متابع.