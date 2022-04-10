الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة 15 يوما

المتهم
المتهم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على صاحب كافيه بسبب قيامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة، وتعدى عليها بسلاح أبيض داخل شقتهم ونتج عنها وفاتها، ونقلت إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن زوجها قام بقتلها وتعدى عليها بسلاح أبيض ونتج عنها وفاتها فى الحال بعد إصابتها بجروح فى الرقبة، وطعنات فى الجسد ونقلت إلى المستشفى، ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها.

قاضي المعارضات تجديد حبس قتل زوجته 15 يوم خلافات أسرية

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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة 15 يوما

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