محافظ البحيرة: تنفيذ 4325 مشروعًا بتكلفة 80 مليار جنيه منذ 2018

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية في جميع ربوع الدولة المصرية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن محافظة البحيرة ومنذ تولي الرئيس مقاليد الحكم، وهي تزخر بالمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، حيث انطلق التخطيط والتنفيذ على أشدهما لأجل صياغة بنية تحتية جبارة تستوعب كبرى المشروعات القومية والاستثمارية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق جميع قرى ومدن المحافظة.

وشهدت المحافظة منذ عام ٢٠١٨، وحتى الآن، تنفيذ عدد ٤٣٢٥ مشروعًا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٨٠ مليار و٥٠٠ مليون جنيه "تم الانتهاء من ٣٦٣٤ مشروعًا بتكلفة ٤٩ مليار و٥٠٠ مليون جنيه، وجاري العمل بعدد ٦٩١ مشروعًا بتكلفة ٣١ مليار جنيه، ويتم الآن الانتهاء من أعمال مبادرة "حياة كريمة".

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن محافظة البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وذلك بفضل جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

وتوجه محافظ البحيرة، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص تلك المشروعات الكبرى للمحافظة، وافتتاح عدد كبير منها في عدة قطاعات حيوية تهم المواطن البحراوي مما سيكون لها أكبر الأثر في إحداث طفرة تنموية واقتصادية شاملة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تنفيذ بعض المشروعات في باقي مراكز المحافظة.