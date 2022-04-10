إخماد حريق بمخزن أخشاب امتد لشقق سكنية بعزبة خير الله في دار السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بمخزن أخشاب وامتد لعدد من الشقق السكنية بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام.

ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعزبة خير الله بدار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران شبت فى مخزن وامتدت لعدد من الشقق السكنية وقام رجال الحماية المدنية بفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وجرى إخماد الحريق.