الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق بمخزن أخشاب امتد لشقق سكنية بعزبة خير الله في دار السلام

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بمخزن أخشاب وامتد لعدد من الشقق السكنية بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام.

ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعزبة خير الله بدار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران شبت فى مخزن وامتدت لعدد من الشقق السكنية وقام رجال الحماية المدنية بفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وجرى إخماد الحريق.

 

حماية حريق الحماية المدنية دار السلام مخزن

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وائل لطفي

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