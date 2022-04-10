الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية تنظم صلاة الثالث للشهيد القمص أرسانيوس وديد

القمص أرسانيوس وديد
القمص أرسانيوس وديد

أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صلاة الثالث للشهيد القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من مجمع كهنة الإسكندرية، بينما امتلأت الكنيسة المرقسية والفناء الخلفي بجموع غفيرة من شعب الإسكندرية الذين حرصوا على المشاركة في الصلاة.

كان القمص الشهيد أرسانيوس وديد قد تعرض لحادث طعن غادر مساء يوم الخميس الماضي.

وكان قد نظم المركز القبطي لخدمة الشباب والشابات بإيبارشية أبوقرقاص لقاءًا لشباب الإيبارشية بالعبور، حضره صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي أعقبه كلمة لنيافة الأنبا موسى من خلال الآية "إِنْ لَمْ يَبْنِ الرَّبُّ الْبَيْتَ، فَبَاطِلًا يَتْعَبُ الْبَنَّاؤُونَ" (مز ١٢٧ : ١). فيما أجاب نيافة الأنبا فيلوباتير على أسئلة واستفسارات الشباب.

وكان قد دشن نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أمس ثلاثة مذابح في كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بشبرا الخيمة.

وتم تدشين مذبح على اسم القديس الأنبا توماس السائح، ومذبح آخر على اسم القديسين الأنبا كاراس والأنبا مقار، أما المذبح الثالث فتم تدشينه على اسم رئيس الملائكة ميخائيل بالكنيسة التي تحمل اسمه في الطابق الثالث بذات الكنيسة.
صلى بعدها نيافته القداس الإلهي وخلاله دشن بعض أواني الخدمة المقدسة كما رسم ١٣٧ من أبناء الكنيسة شمامسة.
كما زار نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا مدينة أوكاهاندجا (Okahandja) في دولة ناميبيا، حيث تفقد حضانة "OSN" التابعة لمنظمة السامري الصالح، التي ترعى الأطفال الفقراء والأمهات المهجورات في تلك المنطقة.

وكانت زيارة نيافته سبب فرحة لدى الأطفال ومسؤولي "OSN" ولا سيما أن الكنيسة القبطية هناك تهتم برعاية ودعم الأطفال التابعين لهذه المنظمة، ماديًّا ومعنويًّا وروحيًّا، حيث يقوم القس جون وصفي كاهننا هناك، بعمل زيارة أسبوعية لهم وبرفقته عطايا مادية ووجبات غذائية.

ارسانيوس وديد أرسانيوس وديد رزق

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وائل لطفي

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