الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة أخبار الحوادث... انقلاب سيارة بطريق مصر الصحراوي.. وضبط المتهم بقتل الطفل «زياد»

نشرة أخبار الحوادث
نشرة أخبار الحوادث

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي. 

يقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي

 

الداخلية تكشف ملابسات ترك أم ابنتها مع حارس عقار بالمهندسين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن إجراء حوار مع حارس عقار بمنطقة المهندسين بالجيزة، قرر بترك سيدة مجهولة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ويناشد من يتعرف عليها إعادتها لذويها

https://www.dostor.org/4054157

 

إصابة 15 إثر انقلاب سيارة بطريق مصر الصحراوي

أُصيب 15 شخصًا بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة بالكيلو 32 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

https://www.dostor.org/4054106

 

تفاصيل ضبط المتهم بخطف وقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على المتهم بخطف الطفل زياد أمير محمد خليل، 6 سنوات، وقتله في محافظة الإسماعيلية.

https://www.dostor.org/4054042

 

ضبط المتهم بالتعدي على مسعف بسلاح أبيض في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط سائق الميكروباص المتعدي على مسعف بمرفق إسعاف الغربية، بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية بالرأس، في الغربية.

كما توجه منذ قليل حسن الصعيدي، مسعف بمرفق إسعاف الغربية لنيابة أول طنطا، بعد توجيه استدعاء له من قبل النيابة العامة لسماع أقواله في واقعة تعدى سائق ميكروباص عليه بالضرب بمطواة أثناء عمله ومحاولته فتح الطريق لنقل حالة مرضية حرجة للمستشفى.

https://www.dostor.org/4054040

 

إحالة سيدة نصبت على المواطنين بحجة توظيفهم بالجيزة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، سيدة إلى محكمة الجنح؛ لاتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص، وإيهامه بقدرتها على توفير فرصة عمل له بإحدى الدول.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولي إحدى الشركات والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره للعمل بالخارج -دون الوفاء بذلك.

https://www.dostor.org/4054166

ملابس الجيزة الداخلية الاسماعيلى انقلاب سيارة ميكروباص النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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