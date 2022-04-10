الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 15 إثر انقلاب سيارة بطريق مصر الصحراوي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 15 شخصًا بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة بالكيلو 32 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالكيلو 32 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق الجيزة.

وانتقلت الخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة، تبيّن اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة مما أدى لانقلابها وإصابة 15 شخصًا غالبيتهم إصابتهم خفيفة وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

انقلاب سيارة مصر اسكندرية الصحراوي الإدارة العامة للمرور حادث مرورى

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