الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3325 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و989 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 1338 قضية متنوعة، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 227 قضية متنوعة، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 124 قضية متنوعة.

